【破$40關口】深水埗小店售三層口罩 破底價售 $39/50個

香港近日疫情嚴重，幸好口罩供應充足，售價合理。深水埗電子特賣城在 FB 表示，正售賣三層口罩，只售 $39/50個。

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深水埗電子特賣城售賣的口罩名為 KangLunduo，提供三層防護，提供 CE/FDA 認證，但就沒有標示 BFE/PFE 等水平，所以防護力不明，口罩為中國製造。一盒 50 個的口罩售 $39。

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▲ KangLunduo 口罩

查詢: 2387 3666

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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