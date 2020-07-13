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【破$40關口】深水埗小店售三層口罩 破底價售 $39/50個

行內熱話 18:50 2020/07/13

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香港近日疫情嚴重，幸好口罩供應充足，售價合理。深水埗電子特賣城在 FB 表示，正售賣三層口罩，只售 $39/50個。

  【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報  【即日不斷更新】

深水埗電子特賣城售賣的口罩名為 KangLunduo，提供三層防護，提供 CE/FDA 認證，但就沒有標示 BFE/PFE 等水平，所以防護力不明，口罩為中國製造。一盒 50 個的口罩售 $39。

 【其他內容】【附購買連結】時裝網店齊抗疫!賣日本製三次元 3E 99% 高防口罩售$35包/7個

KangLunduo 口罩

查詢: 2387 3666

 【其他內容】 【附購買方法】史上最平港產 Level 3 口罩! TruCare Level 3 口罩現貨售 $110/50個

 【其他內容】   港廠SOSo Mask Level 2彩虹口罩有現貨賣! 紫/粉紅/粉口罩每盒售$90/30個起

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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