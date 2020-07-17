【港區國安法】移民潮同時帶動英國升學生意 升學顧問：公校查詢大增

▲ 楓葉教育升學中心經理韋嘉傑 (Javis)

隨著港區國安法正式生效，英國政府早前宣佈會 為 300 萬符合資格申請或已持有 BNO 的港人提供 5 年有限居留權，以便他們申請入籍成為英國公民。在新措施下，同時帶動升學公司的生意。有顧問表示，有關當地公立學校的查詢大增 10 成，而公司亦要在這方面多花一些功夫。

改變以往升學趨勢

楓葉教育升學中心經理韋嘉傑 (Javis) 表示，以往香港家長通常查詢英國的寄宿學校為主，但自從英國政府宣佈 BNO 的新政策後，他觀察到有不少家長查詢當地的公立學校或私立日校， 中心亦對此作針對性準備。他又指，英國的公立學校本身不會招收國際學生，因此以往幾乎沒有家長會查詢當地的公立學校，但當英國政府推出 BNO 新政策後，公立學校的查詢急升 100%，可見英國的留學趨勢正在轉變。

▲ 楓葉教育升學中心經理韋嘉傑 (Javis)

【相關文章】移民顧問公司生意滔滔？回本也要看地區

【相關文章】醫護・IT工種需求大 移民加國查詢增3成顧問公司應接不暇

中心幫助學生聯絡當地大學

在疫情下，各國忙於抗疫，而英國政府在疫情爆發初期被指防疫措施不足，令不少學生擔心當地的情況。Javis 表示，現時到英國升學的人數比去年同期減少 10 至 20% 不等。此外，香港不少留學展停辦，令學生可能失去直接面試的機會。Javis 表示，在這個情況下，中心會安排學生透過電郵或 Zoom 直接聯絡當地大學。香港學生到外國升學，大多都會選擇商科，Javis 指近年亦有不學生選擇醫療學科，如：物理治療、職業治療及護理，而且當地大學有 20 多間大學設有物理治療學系，加上提供較多學位予國際學生。在英國醫療人手短缺的情況下，入讀醫療學系也不失為好選擇。

【相關文章】土耳其創業 投資優惠多惟注意語言不通

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

Photo﹕pexels