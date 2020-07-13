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【附購買連結】AEON發售日本製 Unicharm超立體 3E 99% 口罩售 $99.9/30個 三款尺寸選擇

行內熱話 17:07 2020/07/13

分享：

 AEON 在 FB 表示，將推出 Unicharm 超立體 3E 99% 口罩作發售，即時已可作購買登記。

  【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報  【即日不斷更新】

今次店方的發售安排，是以先登記，後抽籤購買的方式進行，中選者即可購買口罩。Unicharm 超立體口罩全日本製造，提供 VFE/PFE/BFE > 99% 防護，售價為 $99.9盒/30個。

1.UNICHARM 超立體透氣成人口罩(大碼) 30片
尺寸: 146mm x 76mm
中籤購買期限: 15-21/7
取貨期限: 23/7–31/8
登記抽籤網址：ibit.ly/zH2u

日本製 Unicharm超立體 3E 99% 口罩大碼

2.UNICHARM 超立體透氣成人口罩(標準) 30片
尺寸: 135mm x 70mm
中籤購買期限: 16-21/7
取貨期限: 23/7– 31/8
登記抽籤網址：ibit.ly/oWGb

日本製 Unicharm超立體 3E 99% 口罩標準

3.UNICHARM 超立體透氣成人口罩(細碼) 30片
尺寸: 128mm x 66mm
中籤購買期限: 17-21/7
取貨期限: 23/7–31/8
登記抽籤網址：ibit.ly/GbIV

日本製 Unicharm超立體 3E 99% 口罩細碼

  【其他內容】【附購買連結】時裝網店齊抗疫!賣日本製三次元 3E 99% 高防口罩售$35包/7個

登記方法
登記日期：即時起至7月14日晚上11時59分
抽籤日期：預定2020年7月15日，已登記顧客可於抽籤日到登記網頁，以登記電話號碼查詢抽選結果，AEON網上購物城亦會以電郵通知中選的顧客，同時提供購買網址。
中籤嘅顧客請按以上購買日期到指定網址付款購買。
顧客於購買時必需填寫登記電郵地址及電話號碼。
每位顧客每款只限購買一盒。

 【其他內容】 【附購買方法】史上最平港產 Level 3 口罩! TruCare Level 3 口罩現貨售 $110/50個

【其他內容】   港廠SOSo Mask Level 2彩虹口罩有現貨賣! 紫/粉紅/粉口罩每盒售$90/30個起

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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