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【書展延期】數小時前收到官方通知？ 參展商：安全要緊本已放棄參展

業界頭條 13:47 2020/07/13

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香港貿易發展局（TDC）舉辦書展原定本周三（7 月 15 日）「開鑼」，過往參與書展作家簽名會靠讀者捧場，上周新冠肺炎疫情「復發」之際，有中小企參展商在數小時前才收到官方通知延期。不過，未正式公布前部分參展商已取消將近 20 場作家簽名會，有書商直言影響巨大；部分書商則指安全至上，本來已不打算繼續參展。

【相關文章】TDC 創業日再延期至 9 月　論壇如期本周網上舉行

火柴頭工作室是書展參展商之一，其執行總監林威文（Raymond）表示：「上星期新冠肺炎疫情開始嚴重以為 TDC 會延期，所以一直拖延攤位布置，直到上星期五才啟動安裝攤位海報、背景幕等工序。」如果 TDC 早些公佈延期，可能會虧損少一些。

他續指，其實早在上星期末有公司未等待 TDC 下正式公布書展延期，已取消將近 20 場簽名會，其實我們影響十分大，因作家簽名會靠讀者捧場，簽名會是重要的銷售方案，但始終要安全至上，就算不延期亦不會繼續參加。

【相關文章】【疫市營商】大眾書局香港全線零售分店結業 大書店只餘三中商

目前，火柴頭工作室正計劃推網店擴展銷售渠道。Raymond認為，香港買書文化未普及，開網店還處於起步階段，現在主要靠 HKTVmall 等網店平台出售書籍。 原先火柴頭工作室在書展推新書《疫戰商贏~56位創業家的逆境求生實錄》講述 56 位本土創業家在疫情下，如何逆境求存的故事。

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撰文 : 鍾采餘

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