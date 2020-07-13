TDC 創業日再延期　論壇如期本周網上舉行

原定於書展期間同步，由貿易發展局（TDC）舉行的創業日 2020（Entrepreneur Day）亦因新冠肺炎疫情關係取消，但主辦單位表示，兩日的論壇活動仍會於網上進行。

貿易發展局今日宣布因應新冠肺炎疫情最新發展，政府基於公共健康風險，重新收緊社交距離限制，香港書展及其餘同步進行的 3 個活動包括香港運動消閒博覽 ( 7 月 15 至 21 日 ) 、教育及職業博覽 ( 7 月 16 至 19 日) 及創業日 ( 7 月 16 及 17 日) 都延期，而為期兩日的創業日論壇則維持網上進行。

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TDC 表示，參與者仍可以於網上觀看兩日的論壇活動，可惜的是想參觀創業展區的與會者就可能要待下次機會。今次創業日的主講嘉賓有 Carousell 旋轉拍賣香港董事總經理葉承浩、 Pickupp 聯合創辦人彭子楓、 WHub 共同創辦人 Karena Belin 等。

創業日原定今年 5 月 14 及 15 日舉行，當時因新冠肺炎疫情延期，想不到延至 7 月仍未能舉行。

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