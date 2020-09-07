▲ 用家先帶上腦電波接受儀器和耳機，透過發出「叮」聲的聽覺反饋協調腦電波，持續治療大腦能調節腦波，提升整體的腦效能。

新冠肺炎疫情持續停學在所難免，對 SEN（特殊教育需要）學童影響更大，但治療不可停，有培訓導師引入韓國腦電波儀器，助家長在家中幫小朋友以至長者接受腦電波儀器治療。

10 多年前，全港的 playgroup（學前遊戲班）屈指可數， 許秀香（Sarah）看準時機創下 Prises playgroup Center，2015 年更擴展至 6 間分校，但一場大病令她驚覺要放輕事業腳步，分校縮減至 4 間；去年 8 月重整旗鼓開辦 Vbrain，引入韓國腦電波儀器助兒童治療學習障礙。

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▲ Vbrain首席顧問及營運總監的許秀香（Sarah）

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2018 年一次因緣際會，她得知韓國腦電波接受儀器可以幫到小朋友，於是做資料蒐集，隻身前往韓國研究。許秀香憶述：「我在韓國聽到很多實例，韓國腦電波接受儀器在韓國十分流行，我才發現香港相對落後，於是便會嘗試引入。」她考獲認證神經返繪培訓導師及諮詢師，並取得腦電波接受儀器的香港總代理權。

▲ 中心可容納5個人同時治療，期間姑娘會從旁協助，Sarah建議至少1星期3日，每次1小時治療越快見效。

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當時目前本港引入新科技治療學習障礙方法的人寥寥無幾， 過去 SEN 小朋友接受傳統治療時，每次治療均要到不同服務機構，包括，物理治療、職業治療、言語治療、音樂治療及遊戲治療等，繁瑣兼耗費大量時間金錢，家長以至學童疲於奔命。

許秀香表示，Vbrain 的不同之處是從 12 款針對性訓練的遊戲中，這些各式各樣的治療，讓小朋友和家長提供多個選擇。在整個治療過程，用家先帶上腦電波接受儀器和耳機，透過遊戲中發出「叮」聲的聽覺反饋協調腦電波，隨之持續治療大腦能調節腦波，提升整體的腦部效能。

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▲ 首次先為小朋友做腦效能評估及諮詢，腦部健康和IQ邏輯思維等資訊作合適治療。

Vbrain 提供的治療方式： 備註 1.選擇到中心治療 。治療期間姑娘會從旁協助

。腦部訓練愈頻密，治療愈快見效（至少 1 星期 3 日，每次1小時） 2. 購買腦電波接受儀器配套 腦電波儀器頭帶及安裝遊戲程式到家用電腦

許秀香透露，新冠肺炎疫情持續加上學即將復課，兩種治療方式選擇同時增多以應需求。她稱，腦電波接受儀器能改善小朋友情緒、左右腦不平衡問題，甚至認知障礙及柏金遜症等，不單止學習障礙的小朋友，4 歲以上至長者均適用。至於被問到認受性會否受質疑，她坦言：「這樣慢慢做可嘗試便嘗試，疫市亦可以求存。疫情下 Vbrain 生意反而比 Praise 好 ，因為媽媽可帶腦電波接受儀器在家裡幫小朋友治療，且疫情關係沒有甚麼治療可以做到。」

▲ 12款電子遊戲配合腦電波接受儀器作治療。

「借力」是成功關鍵

幼兒教育出身的許秀香沒有宣傳經驗，欠缺管理團隊協助下當時甚少推廣，故需求變。她指：「要懂得『借力』不懂便就請人幫忙，尤其 Vbrain 這裡較陌生技術時，一個人得兩隻手能做多少？」

一個人經營生意懂得善用人脈和資源共享，集結團隊力量。Sarah 表示，其實 Praise 和 Vbrian 同屬兒童工作類別，從事教育工作逾 20 年的 Sarah Hui 累積了一定名氣，間接帶動 Vbrain 生意。

Sarah 給予正在創業的年輕人啟示：

1）人際社交網絡强：讓外界知道你的實力，和顧客幫忙推介

2）找人幫忙「借力」：尋找領域專才以減輕營運負擔

3）借助網絡（Online）宣傳

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