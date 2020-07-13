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【附購買連結】港產 BF Care Level 2 口罩 售$95/50個 可門市自取

行內熱話 02:40 2020/07/13

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 藥妝店 wishh 正在發售 BF Care 澳美製藥口罩。

  【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報  【即日不斷更新】

在 wishh 的網店上，發售一款 BF Care 澳美製藥口罩，店方指它為成人尺寸 (175x95mm)， 而且為香港製造。其 BFE/PFE>98%，SGS 測試達 Level 2 水平。廠房更是擁有 PIC/GMP 國際認證和美國 FDA 認證。

口罩的售價為 $95/50個，買家可在 Wishh 各分店取貨。

 【附門市資料】彩豐行獨家代理台製萊潔口罩 BFE≧99%/VFE≧99% 現貨售$119/50個

BF Care Level 2 口罩

>>>口罩購買連結   

 【其他內容】 【附購買方法】史上最平港產 Level 3 口罩! TruCare Level 3 口罩現貨售 $110/50個

【其他內容】   港廠SOSo Mask Level 2彩虹口罩有現貨賣! 紫/粉紅/粉口罩每盒售$90/30個起

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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