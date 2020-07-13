【附購買連結】時裝網店齊抗疫!賣日本製三次元 3E 99% 高防口罩售$35包/7個

香港疲情轉差，不少店舖又加入抗疫行列。時裝網店Morechic在 FB 表示，開售三次元口罩。

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店方表示，今次開賣的是日本製三次元口罩 M 碼 - 175mm ，支援 VFE/PFE/BFE > 99% 規格，而且獲 JHPIA 日本口罩工會認可。售價為 $35 包，有 7 個口罩，但最少要購買 10 包。店方表示大約 7 月底到貨。

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▲ 日本製三次元 口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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