【附購買連結】台製順易利成人中童醫療級口罩 售$109/50個 可門市取貨

網店MISS Mammy 表示，正發售台製順易利成人中童口罩。

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店方表示，現發售台製順易利醫療級口罩，有成人和中童尺寸，有效防塵濾菌，細菌過濾效率99%，詳情如下:

-01 成人款 ：約9.5cm x 17.5cm

-02 兒童款（6-12歲）約9cm x 14.5cm



非獨立包裝，是大包包裝

材質：表面層-PP非織物不織布，防潑水、防止口沫霧氣滲入。

中間層-MB熔噴不織布，有效過濾阻隔。

底面層-PP+PE複合纖維，親膚材質透氣性佳，可吸附呼吸的水氣，舒適又乾爽。

每盒50個

注意口罩顏色隨機提供：藍色/白色/綠色

售價 $109 x 3 盒=$327 (一盒單購 $128)

9月底貨到門市，門市自取免運費

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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