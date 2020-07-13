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【附購買連結】台製順易利成人中童醫療級口罩 售$109/50個 可門市取貨

行內熱話 00:01 2020/07/13

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網店MISS Mammy 表示，正發售台製順易利成人中童口罩。

  【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報  【即日不斷更新】

店方表示，現發售台製順易利醫療級口罩，有成人和中童尺寸，有效防塵濾菌，細菌過濾效率99%，詳情如下:

-01 成人款 ：約9.5cm x 17.5cm
-02 兒童款（6-12歲）約9cm x 14.5cm

非獨立包裝，是大包包裝
材質：表面層-PP非織物不織布，防潑水、防止口沫霧氣滲入。
中間層-MB熔噴不織布，有效過濾阻隔。
底面層-PP+PE複合纖維，親膚材質透氣性佳，可吸附呼吸的水氣，舒適又乾爽。
每盒50個
注意口罩顏色隨機提供：藍色/白色/綠色

售價 $109 x 3 盒=$327 (一盒單購 $128)
9月底貨到門市，門市自取免運費

【附分店資料】台灣製 Silver Force BFE/PFE ≥99% 口罩 現貨售$100/50個! 仲送酒精搓手液2支

>>>口罩購買連結  (留言訂購) 

 【其他內容】 【附購買方法】史上最平港產 Level 3 口罩! TruCare Level 3 口罩現貨售 $110/50個

【其他內容】   港廠SOSo Mask Level 2彩虹口罩有現貨賣! 紫/粉紅/粉口罩每盒售$90/30個起

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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