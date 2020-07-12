林鄭:正研究向市民派發第二個CuMask 另已向水泉澳邨住戶派發每戶 50 個口罩

特首林鄭月娥在 FB 表示，已向水泉澳邨所有住戶派發每戶 50 個口罩和搓手液等防疫物資，並正積極研究稍後向市民派發第二個 CuMask。

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特首林鄭月娥指出，近日疫情再次變得嚴峻，她和團隊正每天檢視情況，全力應對。政府已向每名市民派發銅芯抗疫 CuMask 口罩，至今已派出約 600 萬個，並正積極研究稍後向市民派發第二個；另亦已向全港每個住宅地址派發每戶一包內附十個一次性的成人口罩。

▲ 政府研究向市民派發第二個CuMask

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因應水泉澳邨爆發疫情，林鄭月娥昨天決定會向邨內所有住戶派發每戶 50 個口罩和搓手液等防疫物資，藉此加強居民防疫能力及意識。她指首批 50 個口罩及搓手液，已在今日中午放進每一住戶的信箱中。

▲ 口罩及搓手液給水泉澳邨住戶

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