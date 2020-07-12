香港代理指定分銷商! 台製藍鷹牌成人小童 N95 3D 口罩現貨發售

網店He She Baby是藍鷹牌香港代理指定分銷商，店方指將發售藍鷹牌成人小童口罩。

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店方表示，現定於 7 月12 日晚上 8 時放出 Google Form，給用戶訂購第一批分銷藍鷹口罩現貨。因口罩數量有限，每人限購一盒。

開售詳情

發售時間:7 月12 日晚上 8 時

售價:$180/盒 (50個)

尺寸/顏色：

1.2-6歲（只有綠色）

2.成人（只有藍色）

【附分店資料】台灣製 Silver Force BFE/PFE ≥99% 口罩 現貨售$100/50個! 仲送酒精搓手液2支

送貨安排

-順豐櫃號/順豐站號/工商或住宅地址

13/7 - 開始出單

15/7 - 開始安排寄貨

>>>口罩購買連結(店方 8 時公希，可留意店方 FB)

▲ 台製藍鷹牌成人小童口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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