【附結果全表】香港口罩防護力大測試 勝出者估你唔到!?

香港的口罩廠超過 100 間，市售的香港口罩質素良莠不齊，口罩銷售平台口罩蒙面俠遂藉 TSI 8130A 測試儀器，為各香港口罩進行 PFE 和呼吸壓差等測試，而測試結果更令人出人意表。

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口罩蒙面俠表示，採用的 TSI 8130A 測試儀器，使用的粒子是 0.075 微米的氯化鈉，比一般用來測試 PFE 的 0.1 微米還要小 25%。例如 0.075 微米粒子穿透率 6.46% 的口罩，是 PFE (0.075微米) 100-6.46=93.54%。

▲ TSI 8130A 測試儀器作口罩檢測

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因為 ASTM Level 1 標準的要求 PFE 95% 以上﹔ASTM Level 2/3 要求 PFE 98% 以上。由於 ASTM 測試使用的粒子是 0.1µm，而這部 TSI 8130A 使用的是 0.075µm 粒子，測試中的穿透率是 18% 以下，基本上確定可達 ASTM Level 1，而 5% 以下穿透率的很大機會達 ASTM Level 2、3 的要求。

至於呼吸壓差方面，ASTM Level 2、3 容許 6.0 mmH2O/cm2，超過這數值的口罩基本上與不合要求。

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▲ 口罩蒙面俠對本地口罩的測試結果

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從結果可見，口罩工廠的 V99 口罩，綜合表示最隹，排名第一。而大部分香港口罩也有不錯表現，但有部分品牌則有不同的問題。但究竟此測試是否代表各口罩品牌的真正品質呢 ? 由於口罩蒙面俠是快速測試，結果可能未如 SGS /Nelson Lab 等嚴謹﹔另外部分口罩亦沒有標明型號，難以得知測試的是那款口罩。所以此測試結果只可供參考，相信難以代表口罩的真實表現。

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