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【附分店資料】台灣製 Silver Force BFE/PFE ≥99% 口罩 現貨售$100/50個! 仲送酒精搓手液2支

行內熱話 02:45 2020/07/12

分享：

 醫藥用品店 Medimart 樂康軒早前預售台灣製的 Silver Force 口罩，現在已到貨，而且更在各門市發售。

  【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報  【即日不斷更新】

Medimart  發售台灣製的 Silver Force 口罩 (詳情按此瀏覽)已送到各 Medimart 門市，售價為 $100/50個，現時購買還送 2支100ml HiGel 酒精搓手液。 售完即止，詳情向店方查詢。

Silver Force 口罩已到貨

 【其他內容】  【附商店名單】Medicom 公布授權全港認可零售點 購買口罩更安心

Silver Force 口罩規格

-BFE≥99.5%（符合ASTM F2101-14，附錄B和AS4381：2015）
-PFE≥99.5%（符合ASTM F2299）
-空氣交換壓力（mmH2O / cm2）<5
-ISO-9001：2015
-ISO-14001：2015
-尺寸（mm）：178×95（+-2mm）
-包裝：每盒50件，非獨立包裝
-顏色：綠色

售價 : $100 (附送2支100ml HiGel (價值: $50)) 

Silver Force 口罩

 【其他內容】 【附購買方法】史上最平港產 Level 3 口罩! TruCare Level 3 口罩現貨售 $110/50個

>>>Medimart 分店資料<<<

台灣製 Silver Force BFE/PFE ≥99% 口罩

【其他內容】   港廠SOSo Mask Level 2彩虹口罩有現貨賣! 紫/粉紅/粉口罩每盒售$90/30個起

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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