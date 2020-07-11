【齊心抗疫】愛心冰室荃灣及沙田分店 免費派發口罩一大包及搓手液

龍門冰室/瓏門冰室在 FB 表示，即時在部分分店派發防疫用品。

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店方表示，由於新界區疫情肆虐瓏門冰室荃灣及沙田分店將免費派發防疫用品予公眾，包括口罩和搓手液。由於數量有限，每人只限取一份。

有網民在 FB 留言，表示多謝店方的努力和心意。亦有網民覺得派發的口罩太大包，倒不如分開更多的口罩小包，讓更多人可以受惠。

▲ 瓏門冰室荃灣及沙田分店將免費派發防疫用品

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派發地點:荃灣路德圍 8 號

沙田大涌橋路20-30號河畔花園地下19-20號



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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