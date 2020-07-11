  • 32°C
香港時間 : 2020711日 (六) 16:04
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【開賣注意】部分百佳超市又到貨! 屈臣氏 Level 3 高防口罩現貨應市

行內熱話 14:21 2020/07/11

分享：

昨日屈臣氏網店/門市和百佳門市正式發售屈臣氏 Level 3 口罩，未買到的朋友別失望，今日可能還有機會。因有網民指今日百佳有屈臣氏Level 3口罩到貨。

  【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報  【即日不斷更新】

網民在 FB 群組表示，在下午約 2 時，在海怡半島百佳發現有屈臣氏 Level 3 口罩已發售。口罩售易賞錢客戶 $109.9盒/30個，正價為 $119 盒。屈臣氏Level 3口罩的規格資料，可按此瀏覽

今日部分百佳發售屈臣氏Level 3口罩(網民圖片)

 【其他內容】 【附購買方法】史上最平港產 Level 3 口罩! TruCare Level 3 口罩現貨售 $110/50個

照以往經驗，由於各門市的口罩返貨時間不一，到貨數量有別，亦不是全線分店會返貨，如果大家想購買口罩的話，建議先致電店方查詢，或在附近先去查看有否到貨，以免撲空。
 【其他內容】  【附商店名單】Medicom 公布授權全港認可零售點 購買口罩更安心

【其他內容】  【透氣高防】 家港五層納米口罩限時減價! 獨立包裝售 $100/30個 附購買詳情

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 張文啟

相關文章

迪士尼 x 中衛 推出超靚 Tsum Tsum 別注版口罩
今日
迪士尼 x 中衛 推出超靚 Tsum Tsum 別注版口罩
【附購買連結】HK-M 彩虹 Level 2 口罩優惠 平均$95盒/50個
今日
【附購買連結】HK-M 彩虹 Level 2 口罩優惠 平均$95盒/50個
【附門市資料】彩豐行獨家代理台製萊潔口罩 BFE≧99%/VFE≧99% 現貨售$119/50個
今日
【附門市資料】彩豐行獨家代理台製萊潔口罩 BFE≧99%/VFE≧99% 現貨售$119/50個
著數優惠 積分優惠 付款優惠 健康美容 健康問題 疫情 口罩 超市 百佳

下一篇文章

【附門市資料】彩豐行獨家代理台製萊潔口罩 BFE≧99%/VFE≧99% 現貨售$119/50個
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹