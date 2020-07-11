【開賣注意】部分百佳超市又到貨! 屈臣氏 Level 3 高防口罩現貨應市

昨日屈臣氏網店/門市和百佳門市正式發售屈臣氏 Level 3 口罩，未買到的朋友別失望，今日可能還有機會。因有網民指今日百佳有屈臣氏Level 3口罩到貨。

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網民在 FB 群組表示，在下午約 2 時，在海怡半島百佳發現有屈臣氏 Level 3 口罩已發售。口罩售易賞錢客戶 $109.9盒/30個，正價為 $119 盒。屈臣氏Level 3口罩的規格資料，可按此瀏覽。

▲ 今日部分百佳發售屈臣氏Level 3口罩(網民圖片)

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照以往經驗，由於各門市的口罩返貨時間不一，到貨數量有別，亦不是全線分店會返貨，如果大家想購買口罩的話，建議先致電店方查詢，或在附近先去查看有否到貨，以免撲空。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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