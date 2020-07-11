【附門市資料】彩豐行獨家代理台製萊潔口罩 BFE≧99%/VFE≧99% 現貨售$119/50個

彩豐行在 FB 表示，獨家代理台灣產萊潔口罩，即時提供首批數量5000盒，讓會員購買。

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萊潔口罩規格:



-BFE≧99%

-PFE≧95%

-VFE≧99%

-50個裝

-成人尺寸

-藍色

-台灣CNS14774 標準: TTRI Test report (TF902415-A)

-歐盟EN14683: Type IIR: TTRI TEST REPORT(TF904226)

-美國 ASTM : Level 1 : TTRI TEST REPORT (TF903024)

-Viral Filtration Efficiency(VFE ) : 日本Kaken Test report (OS-19-075557-2)

-台製

售價:$119/50個 (限購2盒，只限會員購買，任何消費即可加入成會員)

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【其他內容】【附購買連結】港牌 KIZUNA 3E≥99％ Level 3 標準口罩 售$85/30個 可門市取貨

▲ 彩豐行代理台灣萊潔口罩

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發售分店資料

▲ 彩豐行門市資料

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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