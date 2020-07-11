【附購買連結】HK-M 彩虹 Level 2 口罩優惠 平均$95盒/50個

香港口罩廠 HK-M 早前推出的「加$20」購買口罩優惠完結，不過廠方再推出新優惠。

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HK-M 則推出新的彩虹口罩，提供粉紅、綠、橙，加上新推的紫和青選擇，每盒口罩提供一種顏色口罩。口罩亦通過 Level 2 測試，提供 VPE/PFE/BFE>99% 防護，屬高防類口罩。

一盒 50 個的彩虹口罩售價為 $130，廠方在 7 月 12 日中午 12 時開始，至 7 月 15 下午 11 時 59 分提供優惠，買家可以「+$60」，換購多一盒彩虹口罩，換言之，只要 $190 即可購買 2 盒口罩，平均每盒口罩 $95。

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▲ HK-M 彩虹 Level 2 口罩

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▲ HK-M 口罩

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▲ HK-M 口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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