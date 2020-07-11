迪士尼 x 中衛 推出超靚 Tsum Tsum 別注版口罩

現時口罩已經成為香港人的必需品，近來市面亦出現不少顏色口罩，為疫情下的生活增加趣味。台灣中衛口罩則更進一步，特別聯乘迪士尼，推出正版官方授權小童口罩，強攻小童市場。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

中衛跟迪士尼 Tsum Tsum 系列聯乘，推出別注版口罩，廠方採用最新的數碼印刷技術，把整幅圖案印在口罩表面上。加上此口罩是台灣製造的中衛出品，無論防護水平和製造質素亦屬一級口水平。此產品將由台灣的 Grace Gift 負責銷售，7 月 13 日開始發售。香港用戶只可向台灣朋友幫手購買啦!

【其他內容】【附購買連結】港牌 KIZUNA 3E≥99％ Level 3 標準口罩 售$85/30個 可門市取貨

▲ 迪士尼 x 中衛 Tsum Tsum 別注版口罩

【其他內容】 【附購買連結】港廠SOSo Mask 將預售 七彩繽紛/極光/杏+橙口罩 售$50盒起

口罩發售詳情

TSUMTSUM 小童平面口罩 30個

售價 : $589 新台幣 ($151 港幣)

▲ 迪士尼 x 中衛 Tsum Tsum 別注版口罩

發售地點

Grace Gift 實體門市:

台北忠孝sogo B1

誠品武昌1F

誠品生活南西店1F

【其他內容】 台灣製 accmask VFE/PFE/BFE 99% 中童口罩特價! 現貨售$88/50個

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l