【附購買連結】香港分銷商指定網店賣台製康匠友你口罩 成人/小童售$98/50個起

台製康匠友你口罩香港分銷商除在 SOGO 推出口罩外，亦在指定網店發售口罩!

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分銷商指 7 月 11 日中午 12:00 正，將在以下 2 個網店發售。

1.Lifestyle Dictionary 生活自典

2.HBF Store

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▲ 生活自典 網店

網店發售的台製康匠友你口罩包括:

【友你】平面口罩

台灣康匠【友你】素色平面口罩(成人款) 藍 $98

台灣康匠【友你】素色平面口罩(成人款) 紫 $108

台灣【友你】素色平面口罩(婦幼款) 藍 $98

台灣【友你】素色平面口罩(婦幼款) 紫 $108

▲ 康匠友你口罩

【友你】3D彈力 - 成人款 / 兒童款

台灣康匠【友你】3D彈力L(成人款) 藍 $138

台灣康匠【友你】3D彈力L(成人款) 紫 $138

台灣康匠【友你】3D彈力S(兒童款) 藍 $128

台灣康匠【友你】3D彈力S(兒童款) 紫 $128

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1.口罩購買連結 生活自典 <<

2.口罩購買連結 HBF Store <<

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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