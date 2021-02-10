【香港品牌】針織時裝疫情加強供應鏈合作　減參展成本增知名度吸買家

新冠肺炎疫情影響各行各業，經濟差時尚潮流品牌經營更艱難。有本地服裝獨立品牌聯同供應鏈同行合作參加時裝展等活動加強推廣，以低成本提高公司曝光率, 加長「存活率」等待後疫市反彈。

Cynthia & Xiao 是香港新進針織服飾獨立品牌。聯合創辦人 Cynthia Ｍak 說：「我們的產品由香港設計並在內地製作。主打多款不同針織服飾，並通過混合各種物料達到舒適、美觀、耐用等效能。公司核心業務為內地批發，所以更需要知名度吸引買手。新冠肺炎疫情對批發商的影響比零售小，畢竟零售商較怕現金流變成貨物『壓貨』，我們在這方面就較靈活。」

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Cynthia 直言，時裝品牌曝光率、知名度決定了營業額，所以除了不時在各地經營快閃店外，Cynthia 亦嘗試各種宣傳方法，但未如理想。她解釋：「以國內社交媒體為例，聘用網紅帶貨成本高，亦難計算成效，畢竟網紅與商品產生的化學反應難以預測。」

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有見及此，Cynthia 在推廣上用上兩個新方法。2020年 6 月 Cynthia 聯同 10 位設計師在《微訊》建立大型聊天群組，每位設計師帶 100 位自家客戶，再在千人群組上各自介紹自家品牌，彼此幫手，以低成本接觸更多有消費潛力的客戶，就算做不成生意亦能向留下印象。

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Cynthia & Xiao 不時會參加大型時裝活動增加曝光，如去年參加香港舉行的 Juxtaposed 2020 及 9 月底的上海時裝展、Cynthia 指出，若能在時裝界盛會表現出色，吸引買手的機會就更高，惟參展所費不菲，動輒要 6 位數字，新冠肺炎疫情下大家的參展預算又不多，所以便跟供應鏈的其他公司作出更深合作。

Cynthia 說：「要製作精緻針織衫要有好的原材料，但原材料方面未會肯接小公司定單，成衣廠亦是這樣。想做一件衣服去參展有時便會卡在這裏，就算是有信心的設計，可能都會因為其他因素而難以做到成品。現在我們會合作得更緊密，原材料方面有工廠直接供應，成衣廠就算件數少都會接單。同心合力造出成品，吸引到買手就可以共生共贏。」

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