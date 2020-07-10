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MUJI 美國不敵疫情申請破產！封城期間生意大跌一半

行內熱話 21:19 2020/07/10

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 無印良品 MUJI 深受港人歡迎，在疫情下依然在九龍灣開設全港最大的 2.4 萬呎分店。然而，MUJI 在美國的業務就持續低迷，連續 3 年一直虧損。到近日，MUJI USA 更需申請破產保護。

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經營無印良品美國業務的公司 MUJI USA 近日於美國特拉華州申請美國保產法第 11 章破產保護。據指，MUJI USA 資產和負債規模介乎 5,000 萬至 1 億美元，而債權人數目約有 200 至 999 方。MUJI USA 在過去 3 年均錄得虧損，單單去年就虧蝕了 1,000 萬美元。今年受疫情影響，MUJI USA 的銷售額在美國封城兩個月期間下滑了一半。現時，MUJI USA 會在破產保護下嘗試進行重組。而美國業務只佔無印良品全公司收入約 2.5%。

有分析指出，無印良品的產品設計容易被同行模仿，並不利於公司銷售及拓展業務。實際上，疫情對美國經濟帶來巨大打擊，由 1 月至今美國已有超過 110 間企業宣佈破產。

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 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 梁綺文 |

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