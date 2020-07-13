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【STEAM教育商機】再停課電子教材需求大增　本地初創推AR歷史學習平台

商管策略 09:44 2020/07/13

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當學生掃瞄專用卡牌時，將會呈現AR模式。

本地新冠肺炎疫情再度爆發，教育局宣佈中小學及幼稚園提早放暑假。疫情下，不少學校將教學模式變得數碼化，令電子教材需求大增。有本地初創公司就推出 AR（擴增實境）歷史教學平台，作為教學輔助工具。

用 AR 為歷史課添樂趣

初創科技企業 IOT Solution LTD 投資近 7 位數研發「AR 中史教育平台」。公司行政總裁梁偉健（Kenny）指，以往中史的教學方法只留於課本及老師講解，他希望透過 AR 平台作為教學輔助工具之餘，同時激發學生對課堂的興趣。

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平台主要為中學歷史科老師及初中學生而設，包含秦代至清代的課程。平台設有 360 度展示、歷史動畫及 AR 展示等，例如秦代會以版圖方式描述朝代的領土變化，再配上旁白，令學生對朝代有更深入的了解。此外，平台亦設有 AR 功能，當學生掃描專用卡牌時，將會呈現 AR 模式，例如掃描荊軻的卡片就會出現荊軻刺秦王的過程，增加學生對歷史的興趣。

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顧及不同學生需要 未來發展其他學科平台

平台除了加入不少元素增加學生的學習興趣，亦提供測驗功能，老師可以隨時添加考核題目，甚至可以查看學生的成績。梁偉健表示，現時本地學校有不少印巴籍學生就讀，在學習中文時可能會遇到困難，因此平台亦加入英文翻譯，讓學生更易理解。疫情令學校對電子教材需求大增，Kenny 透露，未來將會研發其他學科的電子學習平台。

公司的技術總監李偉康（Alex）指，數學科的電子學習平台可以以動畫形式為學生解題，增加學生在課堂上的互動。

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平台亦加入英文翻譯，方便不同國籍的學生。

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撰文 : 廖淑瑩

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