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$20/10個港產口罩!九巴新增口罩銷售點 多個顧客服務中心有售

行內熱話 21:12 2020/07/10

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香港近期爆發第三波新冠肺炎疫情，市民自保的最佳方法便是出門佩戴口罩。除了香港已經有不少本地口罩的生產商外，九巴公司早前已宣布設立口罩廠，更率先於 3 個轉車站推口罩自動售賣機。由於市民對九巴口罩反應熱烈，於是決定增加售賣點，希望更多市民可以優惠的價錢買到「高質口罩」。 

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早前九巴口罩自動售賣機的口罩，很快便被市民一掃而空，因此九巴宣布在 4 個顧客服務中心、美孚九巴總部及美孚曼坊 Shop1933 內增設口罩售賣點，同時 3 個口罩自動售賣機亦會繼續運作。口罩售價依然為每包 10 個售 $20。

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以下為新增的口罩銷售點詳情及口罩自動售賣機地點：

顧客服務中心

尖沙咀天星碼頭巴士總站、田市中心巴士總站、屯門市中心巴士總站

銷售時間：每日上午 11 時至下午 2 時及下午 3 時至晚上 8 時

屯門公路轉車站顧客服務中心

銷售時間：每日下午 2 時至晚上 8 時

美孚九巴總部（荔枝角寶輪街 9 號） 

銷售時間：每日 24 小時營業

美孚曼克頓山曼坊商場 Shop1933

銷售時間：星期一至五，上午 11 時至下午 6 時，公眾假期除外

【其他內容】【附購買連結】港牌 KIZUNA 3E≥99％ Level 3 標準口罩 售$85/30個 可門市取貨

口罩自動售賣機

紅磡海底隧道收費廣場（往港島方向）

屯門公路轉車站（往屯門方向）

屯門公路轉車站（往九龍方向）

【其他內容】  台灣製 accmask VFE/PFE/BFE 99% 中童口罩特價! 現貨售$88/50個

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 徐慧兒

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