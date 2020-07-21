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$20/10個港產口罩!九巴新增口罩銷售點 多個顧客服務中心專門店有售

行內熱話 22:24 2020/07/21

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香港近期爆發第三波新冠肺炎疫情，市民自保的最佳方法便是出門佩戴口罩。除了香港已經有不少本地口罩的生產商外，九巴公司早前已宣布設立口罩廠，更率先於 3 個轉車站推口罩自動售賣機。由於市民對九巴口罩反應熱烈，剛又表示再增加售賣點，希望更多市民可以優惠的價錢買到「高質口罩」。 

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

九巴成人口罩的售價，為每包 10 個售 $20，規格為 BFE/PFE>95%。7 月 22 日起 80M 巴士專門店 5 間分店都有口罩發售。

九巴口罩

【其他內容】  屈臣氏 Level 3 口罩大貨到! 多間百佳Fusion/Taste有售

．美孚曼坊商場

(星期一至五 上午11時至下午6時 公眾假期除外)

．尖沙咀天星碼頭顧客服務中心
．沙田市中心總站顧客服務中心
．屯門市中心顧客服務中心

(每日 上午11時至下午2時 及 下午3時至下午8時)

．屯門公路轉車站顧客服務中心

(每日 下午2時至下午8時)

自動售賣機

．紅磡海底隧道轉車站 : 往港島方向
．屯門公路轉車站 : 往屯門方向
．屯門公路轉車站 : 往九龍方向

80M巴士專門店

．尖沙咀天星碼頭KP-4號舖

(每日 上午11時至下午7時)

．旺角洗衣街179號地下A鋪

(每日 上午11時30分至下午8時30分)

．旺角朗豪坊11樓33、35-36號舖

(每日 下午12時至下午9時)

．荃灣千色匯1期1樓1005號舖

(每日 上午11時30分至下午8時30分)

．上環德輔道323號西港城地下17-18號鋪

(每日 上午10時30分至下午7時)

【其他內容】【附購買連結】港牌 KIZUNA 3E≥99％ Level 3 標準口罩 售$85/30個 可門市取貨

九巴口罩機

【其他內容】   【附分店資料】香港製造永明 Level 1 口罩 卓悅售 $69/50個

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 徐慧兒

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