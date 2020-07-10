SOGO又有口罩現貨賣啦! 台製康匠友你口罩 成人/小童新色售 $98/50個起

早前台製康匠友你口罩在 SOGO 正式開賣，令排隊潮重現。其分銷商表示，7 月11 日和 12 日 SOGO 會有新貨返!

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今星期六和和星期日的友你口罩發售安排和售價如下:

▲ 台製康匠友你口罩 3D 版

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星期六（7月11號) 發售 【友你】平面口罩

台灣康匠【友你】素色平面口罩(成人款) 藍 —(銅鑼灣/尖沙咀) $98

台灣康匠【友你】素色平面口罩(成人款) 紫 —(銅鑼灣/尖沙咀) $108

台灣【友你】素色平面口罩(婦幼款) 藍 —(尖沙咀)少量 $98

台灣【友你】素色平面口罩(婦幼款) 紫 —(銅鑼灣/尖沙咀) 少量 $108

▲ 台製康匠友你口罩成人

星期日（7月12號) 發售 【友你】3D彈力 - 成人款 / 兒童款

台灣康匠【友你】3D彈力L(成人款) 藍 —(銅鑼灣/尖沙咀) $138

台灣康匠【友你】3D彈力L(成人款) 紫—(銅鑼灣/尖沙咀) $138

台灣康匠【友你】3D彈力S(兒童款) 藍 —(銅鑼灣/尖沙咀) $128

台灣康匠【友你】3D彈力S(兒童款) 紫 —(銅鑼灣/尖沙咀) $128

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▲ 台製康匠友你口罩中童

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發售安排如下:

銅鑼灣Sogo：（500個籌）

領籌排隊位置：駱克道入口（係Burberry傍）

限購數量：每人每日上限兩盒

銅鑼灣SOGO營業時間會10點開門

視乎排隊情況會逐一向排隊客戶登記和派籌

領籌後可到B2超市FreshMart取貨

尖沙咀Sogo： （300個籌）

領籌排隊位置：正門入口

限購數量：每人每日上限兩盒

尖沙咀SOGO營業時間會11點開門

視乎排隊情況會逐一向排隊客戶登記和派籌

領籌後可到LG/F超市FreshMart取貨

台灣製 accmask VFE/PFE/BFE 99% 中童口罩特價! 現貨售$88/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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