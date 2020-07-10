SOGO又有口罩現貨賣啦! 台製康匠友你口罩 成人/小童新色售 $98/50個起

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$20/10個港產口罩!九巴新增口罩銷售點 多個顧客服務中心有售
早前台製康匠友你口罩在 SOGO 正式開賣，令排隊潮重現。其分銷商表示，7 月11 日和 12 日 SOGO 會有新貨返!
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今星期六和和星期日的友你口罩發售安排和售價如下:
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星期六（7月11號) 發售 【友你】平面口罩
台灣康匠【友你】素色平面口罩(成人款) 藍 —(銅鑼灣/尖沙咀) $98
台灣康匠【友你】素色平面口罩(成人款) 紫 —(銅鑼灣/尖沙咀) $108
台灣【友你】素色平面口罩(婦幼款) 藍 —(尖沙咀)少量 $98
台灣【友你】素色平面口罩(婦幼款) 紫 —(銅鑼灣/尖沙咀) 少量 $108
星期日（7月12號) 發售 【友你】3D彈力 - 成人款 / 兒童款
台灣康匠【友你】3D彈力L(成人款) 藍 —(銅鑼灣/尖沙咀) $138
台灣康匠【友你】3D彈力L(成人款) 紫—(銅鑼灣/尖沙咀) $138
台灣康匠【友你】3D彈力S(兒童款) 藍 —(銅鑼灣/尖沙咀) $128
台灣康匠【友你】3D彈力S(兒童款) 紫 —(銅鑼灣/尖沙咀) $128
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發售安排如下:
銅鑼灣Sogo：（500個籌）
領籌排隊位置：駱克道入口（係Burberry傍）
限購數量：每人每日上限兩盒
銅鑼灣SOGO營業時間會10點開門
視乎排隊情況會逐一向排隊客戶登記和派籌
領籌後可到B2超市FreshMart取貨
尖沙咀Sogo： （300個籌）
領籌排隊位置：正門入口
限購數量：每人每日上限兩盒
尖沙咀SOGO營業時間會11點開門
視乎排隊情況會逐一向排隊客戶登記和派籌
領籌後可到LG/F超市FreshMart取貨
台灣製 accmask VFE/PFE/BFE 99% 中童口罩特價! 現貨售$88/50個
購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
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撰文 : 張文啟