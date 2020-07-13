【疫市營商】派對房間容許顧客任意改期　負責人：只想客人身體健康

新冠肺炎疫情嚴峻，各行各業深受打擊舉步為艱，其中派對房間（party room）曾因限聚令停業逾兩個月，業界透露約 200 間小型派對房間關閉，但無無阻有心經營者跟同事齊心抗疫，支持下去。

位於觀塘的 Bestneverland 目前有兩間分店，負責人 YoYo 透露，過往約每月營業額約 70 萬元，現時跌至 10 萬多元，現只靠客戶口碑維持，有客人 1 個月會光顧 3 次；沒有熟客支持，後果不堪設想。

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▲ YoYo表示，派對房間的公共區域，要求客人配帶口罩進出，如客人沒帶口罩會免費供應。

事實上，不少行業因應新冠肺炎疫情改變過往營業策略，如客戶想改期可先付訂金，3 月內無限次改期。YoYo 表示：「部分顧客取消原先預訂日期，轉為改期，我們都想顧客身體健康，待疫情穩定再回來玩。」

肺炎疫情期間不少企業要求員工放無薪假，YoYo 認為：「有能力我們不會讓員工放無薪假，目前 Bestneverland 共有 10 位員工，而我們一直有出糧給員工。」由於疫情關係加強消毒設備，在派對房間的公共區域，要求客人配帶口罩進出，減少傳播風險，如顧客沒有口罩，我們會免費供應口罩。

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▲ 這個房間是巨浪划艇機，兩邊隊員對決。

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「防疫抗疫基金」推出「美容院、按摩院及派對房間資助計劃」每間合資格的處所可獲一次過 10 萬元的資助（視乎員工人數而定），YoYo建議，不同派對房間規模不一，如政府一次性資助可按租約乘百分比，這種處理方式較可取。

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Photo：Bestneverland Facebook