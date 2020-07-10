【疫市營商】肺炎疫情再爆限聚令收緊　工廈小商戶：「逆來順受」

新冠肺炎肆虐，限聚令再次收緊，面對大環境變化，有小商戶表示只能努力撐過去。

位於觀塘交通交滙點的毅力工業中心，本應人流暢旺不愁生意，惟新冠肺炎疫情之下營業額起起伏伏。「玲玲餃子」負責人袁先生表示，生意近期雖已回升，但近兩日生意急跌一半，新冠肺炎疫情反覆令到人流變少、不敢吃街邊小吃是最大原因。他說：「之前我們一直沒有考慮過加入第三方外賣平台，畢竟抽成高，但現在恐怕都要試新方法，不能坐以待斃」。

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▲ 近日商場人流變少。

麵包店店員紀小姐表示，近期人流其實已開始好轉，對比起 2 月、3 月人流多近半。她說：「但近來好像又爆發疫情，生意未來恐怕都會受到影響。我們其實都沒甚麼可以做，商場本身都是做附近的白領生意，遲點如果要 home office 少了客人亦只能逆來順受。其實我們生意不設堂食只得外賣，被限聚令所影響己較算少，但沒人流就真的甚麼推廣方法也不管用了。」

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