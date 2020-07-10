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【Uber落水】欠合法陸上營運牌　倫敦另推Uber Boat

數碼轉型 12:07 2020/07/10

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香港早前批出「水上的士」服務牌照，大家要等到 2020 年下半年才有機會嘗試。共乘企業優步（Uber）在地球的另一端已經更進一步，準備在英國倫敦推出 Uber Boat 服務，跟當地船運服務商 Thames Clippers 合作於泰晤士河提供水上輪船服務。《The Verge》報道，兩間公司將合作最少 3 年，未來用戶可以在 app（流動應用程式）預約服務，再藉 QR Code 在兩岸登船。

雖然 Uber 目前已獲得近 20 多艘快船的命名權，更可準備在今年夏天前推出服務，但該公司在倫敦市一直未能重新取得的士或出租車營運執照。唯 Uber Boat 情況未必一樣，因為該服務並非完全點對點與自訂化，相信 Uber 只是把原有的服務「改頭換面」，與陸上的 UberX 與 Uber Black 的營運方式有很大分別。

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撰文 : 陳裕邦

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