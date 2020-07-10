【3D超透氣】masklab 賣彩虹多色口罩! 平面．3D KF 款現貨發售 售$48盒起

香港口罩廠 masklab 的彩虹口罩有平面和 3D KF 款，由於需要增加，廠方決定再補貨發售。

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廠方表示，工廠不停加班趕工後，決定在 7 月10日晚上 7 時，再開賣口罩現貨。廠方發售的口罩包括售 $78 盒/25個起彩虹平面口罩(口罩售價和特點按此瀏覽)和$ 48盒/10個起 3D KF 韓式超透氣款 (口罩售價和特點按此瀏覽)。此外，今次廠方更會新推 50 一包非獨立包裝紫色三層外科平面口罩，售價為 $148 一盒。廠方指，跟同以往一樣，所有產品是現貨售賣，兩個工作日內出貨。即星期五晚上訂，下星期二放工前出貨。 (網友提供的 9 折 code:4E079902，可試試)

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▲ masklab 彩虹口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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