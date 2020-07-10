【附訂購連結】港產口罩廠尚芳推抗菌成人口罩 每盒售$96 再送消毒潔手液

香港口罩廠尚芳，剛剛表示推出第 6 次網上訂購口罩活動。今次發售是先到先得，每張訂單額外加送尚芳消毒潔手液一支!

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▲ 尚芳推抗菌成人口罩

尚芳抗菌口罩第 6 輪公開預售詳情

購買時間：7月10日至7月15日(售完即止)

自取時間：7月18日至7月31日

寄貨時間：7月22日至7月31日內安排順豐寄出

取貨地點：[MOOVE]荔枝角D2PLACE二期303室

購買連結： 按此

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發售產品規格

新包裝尚芳成人抗菌口罩 24 個 ( 香港製造)

- 添加有尚芳中藥抗菌專利成份，有效殺滅高達94～99%細菌病毒(包括甲/乙型流感病毒)

- BFE 99% 細菌過濾效果認證

- PFE 97% 粒子過濾效果認證

>>尚芳成人抗菌口罩 24個 2 盒，售價為 $192

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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