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【附訂購連結】港產口罩廠尚芳推抗菌成人口罩 每盒售$96 再送消毒潔手液

行內熱話 15:32 2020/07/10

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香港口罩廠尚芳，剛剛表示推出第 6 次網上訂購口罩活動。今次發售是先到先得，每張訂單額外加送尚芳消毒潔手液一支!

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

尚芳推抗菌成人口罩

尚芳抗菌口罩第 6 輪公開預售詳情

購買時間：7月10日至7月15日(售完即止)
自取時間：7月18日至7月31日
寄貨時間：7月22日至7月31日內安排順豐寄出
取貨地點：[MOOVE]荔枝角D2PLACE二期303室

購買連結： 按此

【其他內容】 屈臣氏/萬寧口罩有貨到! 屈臣氏Level 3口罩+萬寧Level 2 口罩部分門市發售

發售產品規格 

 新包裝尚芳成人抗菌口罩 24 個 ( 香港製造)
- 添加有尚芳中藥抗菌專利成份，有效殺滅高達94～99%細菌病毒(包括甲/乙型流感病毒)
- BFE 99% 細菌過濾效果認證
- PFE 97% 粒子過濾效果認證

>>尚芳成人抗菌口罩 24個 2 盒，售價為 $192

 【其他內容】【附購買連結】港牌 KIZUNA 3E≥99％ Level 3 標準口罩 售$85/30個 可門市取貨

【其他內容】  台灣製 accmask VFE/PFE/BFE 99% 中童口罩特價! 現貨售$88/50個

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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