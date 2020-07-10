屈臣氏/萬寧口罩有貨到! 屈臣氏Level 3口罩+萬寧Level 2 口罩部分門市發售

記者早前報道， 屈臣氏Level 3口罩將於今日發售(按此瀏覽)，結果屈臣氏官網已在今日 2 點發售屈臣氏Level 3口罩，現在仍在發售中。同時亦預告今日屈臣氏門市亦會機會發售，有網民表示，已成功在部分屈臣氏門市購入屈臣氏Level 3口罩。

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網民在 FB 群組表示，在早上開始，屈臣氏Level 3口罩已在包括筲箕灣、沙田新城市、弼街、水渠道等等屈臣氏開賣，部分更是中午才到貨。

▲ 屈臣氏Level 3港產口罩到貨(網民圖片)

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▲ 屈臣氏Level 3港產口罩到貨(網民圖片)

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此外，亦有網民指，在深水埗萬寧門市有萬寧牌 Level 2 口罩賣，但現已售罄。所以如果大家想購買的話，亦可以注意一下各區萬寧門市。屈臣氏Level 3口罩和萬寧牌 Level 2 口罩的售價和規格比較，可按此瀏覽。

▲ 萬寧Level 2港產口罩(網民圖片)

照以往經驗，由於各門市的口罩返貨時間不一，到貨數量有別，亦不是全線分店會返貨，如果大家想購買口罩的話，建議先致電店方查詢，或在附近先去查看有否到貨，以免撲空。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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