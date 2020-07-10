【疫市營商】新冠肺炎疫情「復發」口罩搶手？藥房：銷量微升 1 成無炒價

▲ 北角藥房口罩售價平均是 200 至 220 元，中童口罩 120 元。

香港新冠肺疫情「復發」，藥房口罩的售價隨來貨價的成本上升。目前本港確診人數反升，但藥房的口罩銷量有微量升幅。SME.hket 記者視察北角和炮台山區附近一帶藥房，經過數間藥房口罩架已搬入門內。記者目測中小童款式較成人口罩多，詢問口罩價格的顧客亦不少。

北角區藥房負責人李先生表示：「這幾天銷情反覆，我估計客流多了約 5 至 10 %，他們買多了成人和中童口罩。」另一間藥房負責人黃先生稱：「來貨價較穩定、沒有特別起價，這 3 日確賣多了口罩，因為早前復課售賣兒童口罩，但學校停課，主力售賣成人口罩，兩者貨源都充足。如客人買 1 盒，我們平小小賣多 1 盒罩促銷，顧客心態是買多一盒放在家中「看門口」。」

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▲ 某藥房平均售價是120至140元不等，設消毒用品為「本期優惠」。

港島區方面，有北角區藥房口罩售價平均是港幣 200 至 22 0元，中童口罩售價 120 元，其負責人胡先生表示：「近排多了人找口罩，中童口罩較好賣。供貨也沒有影響到，現時剩下很多貨，基本上都要蝕本出售，很多人家裡早有儲口罩習慣。」

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▲ 某藥房負責人指，多了人詢問口罩價格，但沒人人買。

有炮台山藥房只售一款成人口罩，藥房負責人劉小姐指：「顧客多購買消毒用品，口罩方面來貨價比之前平了些，故我們也順應調低售價，顧客詢問口罩多 1 成，可能本身家裡都有很多口罩。」同區另一間藥房負責人卓先生稱：「多了人詢問價格，但無人人買，來貨價都差不多。」



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