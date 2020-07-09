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【疫市營商】百年老店敵不過疫情　高級西裝・甜品店破產離場

商管策略 23:06 2020/07/09

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雖不想承認，新冠肺炎疫情確全面打擊環球各行業，即使是百年老店也受影響。當中被譽為「美國總統御用西裝品牌」的 Brooks Brothers，最近亦宣布破產，但店舖仍在破產重組過程中維持營業，發放最後餘暉。至於有「甜品界的 Chanel」之稱的法國頂級甜品店 Fauchon（馥頌）早前申請破產，即使有名人加持也敵不過疫情。

老牌西裝店宣佈破產 美國總統曾是常客

Brooks Brothers 在 1818 年成立，品牌曾經歷兩次世界大戰及經濟大蕭條。但受今次新冠肺炎疫情衝擊，生意大受影響，旗下 200 間分店有超過 1/4 需要關閉。公司表示，疫情對業務造成極大損失，店舖將在破產重組過程中繼續營業。Brooks Brothers 是美國歷史悠久的西裝品牌，幾乎每位美國總統都是其顧客，包括特朗普及奧巴馬。Brooks Brothers 在香港設有 7 間分店，位於 IFC、時代廣場、圓方等。

奢侈品品牌爭相合作 甜品老店敵不過疫情

除了老牌西裝店，就連有 134 年歷史、有「甜品界的Chanel」之稱的法國甜品店 Fauchon，本月初申請破產。這個創立於 19 世紀的品牌，主打精緻甜品，如閃電泡芙和馬卡龍，吸引不少名人拜訪。此外，不少奢侈品品牌爭相跟 Fauchon 合作，曾與 Lacoste、Thierry Mugler、Givenchy 等品牌推出聯名限量版泡芙。 Fauchon 曾在 2016 年進軍香港，並在尖沙咀海港城、沙田新城市廣場等開設店舖，但品牌最終撤出香港，目前品牌在亞洲區只有新加坡及南韓設有分店。

【相關文章】Topshop 10月關閉香港旗艦店　疫情下時尚品牌撤離

Fauchon在今年6月申請破產

店舖以閃電泡芙和馬卡龍聞名，吸引不少社會名流特意光顧

【相關文章】【疫市營商】潮Tee瘋搶背後村上隆竟面臨破產　設計品牌如何在疫情下生存？

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Photo：jun560、Phillip Pessar@Flickr、FAUCHON

撰文 : 廖淑瑩

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