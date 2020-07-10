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台灣製 accmask VFE/PFE/BFE 99% 中童口罩特價! 現貨售$88/50個

行內熱話 03:55 2020/07/10

分享：

網店 Accstore 在 FB 表示，將推出港牌台灣製造的 accmask 中童口罩優惠活動。 

  【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報  【即日不斷更新】

Accstore 表示，將以 $88 售賣accmask 中童口罩，廠方指已預留一定數量的現貨供買家訂購。在網店購買滿 $200 可獲免費順豐速運，亦可在火炭工作室免費自取。口罩發售詳情如下:

accmask 口罩

口罩發售詳情

發售日期為: 13/7/2020
發售時間為: 中午12:00
售價:$88/50個
限購:每人限購一盒

 【其他內容】  【附商店名單】Medicom 公布授權全港認可零售點 購買口罩更安心

accmask 口罩規格
->原材料和口罩全程台灣製造 Made In Taiwan 品質安心可靠。
->50個一盒，中童/女士尺寸(9cm x 14.5cm)非獨立包裝。
->口罩顏色為淺藍色
->BFE>99%，PFE>99%，VFE>99%
->符合香港人臉型之設計，鼻樑線可依照個人臉型做調整。
->良好的透氣功能，適合長時間配戴。
->由台灣GMP工廠製造。
->通過CE ISO13485:2016認證。
->符合台灣CNS14774／CNS14775／CNS14776／CNS14777標準。

口罩購買連結<<< (7 月13日開賣)

【其他內容】 【附購買方法】史上最平港產 Level 3 口罩! TruCare Level 3 口罩現貨售 $110/50個

【其他內容】  【透氣高防】 家港五層納米口罩限時減價! 獨立包裝售 $100/30個 附購買詳情

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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