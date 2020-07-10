台灣製 accmask VFE/PFE/BFE 99% 中童口罩特價! 現貨售$88/50個

網店 Accstore 在 FB 表示，將推出港牌台灣製造的 accmask 中童口罩優惠活動。

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Accstore 表示，將以 $88 售賣accmask 中童口罩，廠方指已預留一定數量的現貨供買家訂購。在網店購買滿 $200 可獲免費順豐速運，亦可在火炭工作室免費自取。口罩發售詳情如下:

▲ accmask 口罩

口罩發售詳情

發售日期為: 13/7/2020

發售時間為: 中午12:00

售價:$88/50個

限購:每人限購一盒

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accmask 口罩規格

->原材料和口罩全程台灣製造 Made In Taiwan 品質安心可靠。

->50個一盒，中童/女士尺寸(9cm x 14.5cm)非獨立包裝。

->口罩顏色為淺藍色

->BFE>99%，PFE>99%，VFE>99%

->符合香港人臉型之設計，鼻樑線可依照個人臉型做調整。

->良好的透氣功能，適合長時間配戴。

->由台灣GMP工廠製造。

->通過CE ISO13485:2016認證。

->符合台灣CNS14774／CNS14775／CNS14776／CNS14777標準。

口罩購買連結<<< (7 月13日開賣)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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