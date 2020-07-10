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台灣製康匠友你口罩周末將有貨返! 3D 成人口罩售 $138 新上市

行內熱話 03:14 2020/07/10

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早前台灣製康匠 - 友你口罩的分銷商在 SOGO 發售口罩，但很快便售罄。店方在 FB 預告，即將有友你口罩的 3D 成人版本發售。

  【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報  【即日不斷更新】

店方表示，今星期六及星期日將有新一批開賣友你口罩到貨，而且更有全新的3D 成人版本發售，售價為 $138 盒，店方指此口罩更是搶先在港發售。新產品將同時在門市和網店發售。口罩顏色和發售安排，店方會稍後公布。 

 【其他內容】  【附商店名單】Medicom 公布授權全港認可零售點 購買口罩更安心

康匠友你 3D 口罩

【其他內容】 【附購買方法】史上最平港產 Level 3 口罩! TruCare Level 3 口罩現貨售 $110/50個

【其他內容】  【透氣高防】 家港五層納米口罩限時減價! 獨立包裝售 $100/30個 附購買詳情

康匠友你 3D 口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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