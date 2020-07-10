台灣製康匠友你口罩周末將有貨返! 3D 成人口罩售 $138 新上市

早前台灣製康匠 - 友你口罩的分銷商在 SOGO 發售口罩，但很快便售罄。店方在 FB 預告，即將有友你口罩的 3D 成人版本發售。

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店方表示，今星期六及星期日將有新一批開賣友你口罩到貨，而且更有全新的3D 成人版本發售，售價為 $138 盒，店方指此口罩更是搶先在港發售。新產品將同時在門市和網店發售。口罩顏色和發售安排，店方會稍後公布。

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▲ 康匠友你 3D 口罩

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▲ 康匠友你 3D 口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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