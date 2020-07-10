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【開賣注意】屈臣氏Level 3港產口罩 已在官網上架 開售在即!?

行內熱話 02:33 2020/07/10

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昨天屈臣氏 Level 3 港產口罩已在多間百佳分店發售，若大家尚未購買的話，不妨注意屈臣氏官方網店。

  【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報  【即日不斷更新】

記者瀏覽屈臣氏官方網店時，發現除原有的屈臣氏 Level 2 口罩，新推出的 Level 3 港產口罩亦剛剛上架，似乎為準備開賣而來。當然至截稿時仍在顯示缺貨中，未作開售。屈臣氏 Level 3 港產口罩每盒售價為 $119.9，易賞錢會員為 $109.9，有 30 個獨立包裝口罩 (口罩規格可按此瀏覽)。

建議買家可以先登記成會員，並安裝官方APP，再按<有貨通知>，讓店方有貨時可通知買家。

此外，有消息指今日屈臣氏門市亦有機會開賣屈臣氏 Level 3 港產口罩，大家如需購買的話，就要注意啦!

 【其他內容】  【附商店名單】Medicom 公布授權全港認可零售點 購買口罩更安心

屈臣氏Level 3港產口罩已在屈臣氏網站上架

 口罩直購連結 >> 

屈臣氏Level 3港產口罩

【其他內容】 【附購買方法】史上最平港產 Level 3 口罩! TruCare Level 3 口罩現貨售 $110/50個

【其他內容】  【透氣高防】 家港五層納米口罩限時減價! 獨立包裝售 $100/30個 附購買詳情

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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