【附購買連結】港牌 KIZUNA 3E≥99％ Level 3 標準口罩 售$85/30個 可門市取貨

香港疫情轉差，不少人就四出搜購高防口罩。網店 MISS Mammy 表示，正發售香港 KIZUNA一次性三層外科口罩。

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香港品牌 KIZUNA 提供香港本地 SGS 檢測報告、FDA、CE 認證，同時通過美國標準 ASTM LEVEL 3 和歐洲標準 EN 14683 (Type IIR)，合成血液滲透阻力（ASTM F1862）則達 160 mmHg。KIZUNA 口罩一盒30 個，全獨立包裝。

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KIZUNA產品資料



-≥99％細菌過濾效率（BFE）

-≥99％顆粒過濾效率（PFE）

-≥99％病毒過濾效率（VFE）

- 香港本地SGS 檢測報告、FDA、CE 認證

- 美國標準：ASTM F2100 / F2299 / F2101（3級）

- 歐洲標準：EN 14683（IIR型）

- 香港品牌，中國製造

- 獨立包裝，附送口罩夾

售價 : 優惠 4 盒共$340(平均$85盒) ,單盒售 $98



發貨時間:8 月中。門市自取免運費

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▲ KIZUNA 口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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