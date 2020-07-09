【附直購連結】日本 Suzuran 高防獨立包裝口罩 網店售$125/30個 另有$30折扣優惠

近日香港人又四出買口罩，網店 Mercy Beauty 在 FB 表示，7 月10 日將推售日本 Suzuran 思詩樂口罩。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

Mercy Beauty 表示，即將開賣日本 Suzuran 思詩樂口罩成人標準碼和女士細碼獨立包裝口罩，售價為 $125/30個，每人限買一盒，售完即止。另買家在結帳頁面輸入 「 discount30」優惠券代碼，於 mercybeauty.com 買滿 $280 即可使用 $30 折扣優惠。而在店內購物滿 $280 即可免運費。

注意產品暫未開售，7 月10 日的開賣時間可留意店方 FB 。

【其他內容】 港牌HK KNG 櫻花粉紅口罩 BFE/PFE>95% 全獨立包裝售 $50/30個

▲ 日本 Suzuran 思詩樂口罩成人標準碼

【其他內容】 【透氣高防】 家港五層納米口罩限時減價! 獨立包裝售 $100/30個 附購買詳情

Suzuran 口罩規格

-具 PM2.5 高性能過濾值

-通過 BFE、VFE 及 PFE 試驗，有效過濾 99% 細菌、病毒及顆粒

-不織布材質，三層設計，舒適貼面

-獨立包裝，每盒 30 個

-尺寸：約 17 cm x 9 cm（標準碼）/約 15 cm x 9 cm（細碼）

-中國製造

售價: $125

▲ 日本 Suzuran 思詩樂口罩細碼

口罩直購連結 >>標準碼 (尚未開賣)

口罩直購連結 >>細碼(尚未開賣)

【其他內容】 【附購買方法】史上最平港產 Level 3 口罩! TruCare Level 3 口罩現貨售 $110/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l