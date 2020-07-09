  • 30°C
香港時間 : 2020709日 (四) 22:28
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【附直購連結】日本 Suzuran 高防獨立包裝口罩 網店售$125/30個 另有$30折扣優惠

行內熱話 20:23 2020/07/09

分享：

 近日香港人又四出買口罩，網店 Mercy Beauty 在 FB 表示，7 月10 日將推售日本 Suzuran 思詩樂口罩。

  【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報  【即日不斷更新】

Mercy Beauty 表示，即將開賣日本 Suzuran 思詩樂口罩成人標準碼和女士細碼獨立包裝口罩，售價為 $125/30個，每人限買一盒，售完即止。另買家在結帳頁面輸入 「 discount30」優惠券代碼，於 mercybeauty.com 買滿 $280 即可使用 $30 折扣優惠。而在店內購物滿 $280 即可免運費。

注意產品暫未開售，7 月10 日的開賣時間可留意店方 FB 。

 【其他內容】 港牌HK KNG 櫻花粉紅口罩 BFE/PFE>95% 全獨立包裝售 $50/30個

日本 Suzuran 思詩樂口罩成人標準碼

【其他內容】  【透氣高防】 家港五層納米口罩限時減價! 獨立包裝售 $100/30個 附購買詳情

Suzuran 口罩規格

-具 PM2.5 高性能過濾值
-通過 BFE、VFE 及 PFE 試驗，有效過濾 99% 細菌、病毒及顆粒
-不織布材質，三層設計，舒適貼面
-獨立包裝，每盒 30 個
-尺寸：約 17 cm x 9 cm（標準碼）/約 15 cm x 9 cm（細碼）
-中國製造
售價: $125

日本 Suzuran 思詩樂口罩細碼

 口罩直購連結 >>標準碼  (尚未開賣)

 口罩直購連結 >>細碼(尚未開賣)

【其他內容】 【附購買方法】史上最平港產 Level 3 口罩! TruCare Level 3 口罩現貨售 $110/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 張文啟

相關文章

【附商店名單】Medicom 公布授權全港認可零售點 購買口罩更安心
今日
【附商店名單】Medicom 公布授權全港認可零售點 購買口罩更安心
【快閃發售】百佳分店有現貨賣啦 !屈臣氏Level 3港產口罩 售$109/30個
今日
【快閃發售】百佳分店有現貨賣啦 !屈臣氏Level 3港產口罩 售$109/30個
SOSo Mask Level 2彩虹口罩現貨到! 紫/粉紅/黃/綠超吸引 每盒售$90起
今日
SOSo Mask Level 2彩虹口罩現貨到! 紫/粉紅/黃/綠超吸引 每盒售$90起
網購平台 網上購物 付款優惠 著數優惠 健康問題 醫護健美用品 疫情 口罩 香港 日本

下一篇文章

SOSo Mask Level 2彩虹口罩現貨到! 紫/粉紅/黃/綠超吸引 每盒售$90起
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹