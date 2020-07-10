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【遙距營商計劃】D-Biz審批時間長資助額不似預期　供應商停報價直接賣方案更實在

商管策略 20:32 2020/07/10

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創新科技署推出遙距營商計劃（D-Biz）風波不斷，有申請人嫌獲批款項過少，甚至最終決定放棄申請。有 D-Biz 供應商表示曾發出多份報價惜一直未有回音，早前已停止報價業務回歸日常工作節奏。

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阿華經營的數碼營銷公司，為 D-Biz 供應商之一。他指公司至今已發出數十份報價，惟一直未有回音。他說：「如果 D-Biz 申請人一收到撥款便會聯絡我們正式進行項目，但一直無消息，我有很多行內朋友都說未有回覆，恐怕是申請人過多未及處理，現在收到回音的都是百中選一的幸運兒吧。有消息說申請人都只獲批很少錢，他們都不知道要不要繼續做下去了。」

阿華坦言，D-Biz 計劃原意是好的，最少給了中小企轉型反擊的希望。事實上，一些在新冠肺炎疫情期間生意大跌、急需客源的公司（如：樓上眼鏡舖），透過資助額做宣傳或者加強競爭力是不俗選擇，一些 D-Biz 供應商都可以靠新定單解除營運的燃眉之急。

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為了提高中標率，他在報價時都會適量降低價錢，畢竟 D-Biz 會在兩份報價單上採「價低者得」原則採納報價，所以 10 萬元上限的項目他每宗只報上 8 至 9 萬元金額，想不到這也沒有回音。他又說：「我們公司只用了 3 星期做報價業務，當時忙到不可開交，最終決定不再做 D-Biz 報價，畢竟將希望投在別人身上，又要靠別人審批成功，不如將資源集中找街客賣方案更實在。」

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撰文 : 陳文政

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