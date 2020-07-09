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【限聚令收緊】派對房間生意雪上加霜　加裝消毒房間抗疫自救

業界頭條 20:07 2020/07/09

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因應新冠肺炎疫情轉差，多宗屬本地病例，更形成「隱形傳播鏈」。食物及衞生局局長陳肇始宣布收緊限聚令，健身中心，派對房間及卡拉OK 等處所，每個房間可容納人數由 16 人降至 8 人。有派對房間業界表示，肺炎疫情期間生意跌至 9 成，政府收緊防疫措施無可厚非，正在加裝消毒房間在派對房間，加強消毒確保清潔，保住生意渡過難關。

Hkbestbox 派對房間負責人 King Chan 表示：「我們一般房間是 15 位起，目前部分房間已關閉，並盡量配合政府防控措施，使用人數上限改到 6 至 8 位。」除本地業務外，該公司在吉隆坡亦開設派對房間，他指，部分租約將到期但業主不肯續租，所以 8 月先關閉 1 間香港分店，到 10 月時香港只會剩兩間分店（高峰期香港有 ４ 間分店）。

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食物及衞生局局長陳肇始。

營業額方面，King 指：「派對房間行業有分淡旺季，年收人平均 90 至 100 萬港元；旺季 130 萬至 150 萬元。如 4 間合共 60 至 150 萬元，但新冠肺炎疫情期間只有 10 多萬元生意額，下跌 9 成；而吉隆坡那邊剛解封，但顧客需要帶口罩，讓部分派對房間的顧客卻步，生意同樣下跌。」

他又認為，政府對外地輸入個案監管不足。以其朋友為例，他從外地回港需隔離 14 日，但他們剪斷手帶，政府必須加強監控疫情擴散。

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King Chan 指正在加裝消毒房間在派對房間，加強消毒確保清潔

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Photo：HKbestbox Facebook

撰文 : 鍾采餘

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