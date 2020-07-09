【限聚令收緊】食肆不得多過8人同枱　店主：繼續開源節流共渡時艱

▲ 限聚令將在今星期六收緊。

新冠肺炎再次肆虐，政府宣布收緊限聚令，有食肆坦言只能坦然接受，將積極面對問題，共渡時艱。

因應本地確診個案再次上升，食物及衞生局局長陳肇始宣布星期六凌晨起收緊限聚令，餐飲業顧客數目在任何時間都不得超過通常座位數目的 6 成，每枱顧客不得多過 8 人，酒吧或酒館內則不得多於 4 人同枱。

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日式餐廳 Tiger San 餐廳助理經理 Hidy Sin 坦言，只能接受現狀。新冠肺炎疫情開始平復，生意正逐漸變好；如今「復發」導致限聚令將收緊，無可避免地會再次打擊生意。她說：「畢竟今次社區爆發比之前嚴重，爆發得又急，基於結果始終要接受政府的安排。惟有未來做好一些，例如保持足夠社交距離，店舖做好防疫措施做返好自己吧。」

曙光乍現卻又突遭打擊， Hidy 表示不會氣餒，將會想更多的方法為餐廳開源節流，並提升員工及店舖的衛生條件，她表示只要大家同心協力，定能共渡時艱。

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