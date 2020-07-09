SOSo Mask Level 2彩虹口罩現貨到! 紫/粉紅/黃/綠超吸引 每盒售$90起

一直多 SOSo Mask 新貨返的小店May姐生活百貨，又在 FB 表示，有新的彩虹口罩到貨。

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店方表示，旺角店現在有貨到，包括:

1中童142 粉紅色 50個 $150

2中童142 綠色 50個 $150

3成人174 黃色平裝 30個 $90

4成人174 藍色平裝 30個 $90

5成人174 粉紅平裝 30個 $90

6成人174 粉紅錫紙 30個 $100

7成人 174 紫色錫紙 30個 $100

(售完即止，詳情向店方查詢)



地址：旺角登打士街56號家樂坊2307室(營業時間 1pm至8pm) 查詢:6732 8865

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▲ SOSo Mask

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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