香港品酒文化盛行，當中葡萄酒更成為不少人的選擇，但葡萄酒種類繁多，而且價格浮動，要找到一枝「平酒」並不容易。有本地的酒交易平台就為客人提供一站式服務，由尋找葡萄酒、比較價錢、跨國買貨，甚至提供倉存服務。平台生意在新冠肺炎疫情爆發初期雖然較差，但在 5 月出現「反彈」，營業額比去年同期大增 4 倍。

葡萄酒市場規模大 發展一站式交易平台

酒世界交易平台（WineWorld Xplorer；WWX）在 2017 年成立，平台讓全球買賣方自由交易，用戶可隨時在平台上查閱超過 2 萬款葡萄酒的價格、貨量及貨源。創辨人林淑怡（Mariana）表示，葡萄酒的市場規模比波鞋市場大 5 倍，有發展潛力。

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▲ 酒世界交易平台創辨人林淑怡 (Mariana)

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交易平台除了為客人提供葡萄酒買賣，背後亦加入不少科技元素。林淑怡指平台運用大數據技術，分析各種葡萄酒的歷史價格走勢，為客戶提供指標參考。她希望未來能夠利用這些數據應用在推算酒價走勢，同時亦透過數據反映葡萄酒的回報，為客人進行酒類投資。該公司最近更入選香港貿易發展局「創業快綫 2020」初創比賽。

疫情無阻需求 營業額大升4倍

除了發展網上交易平台，林淑怡認為一間公司除了網店，亦需設立實體門市，這樣才能互補不足，因此她在西環開設實體店，讓顧客可即時在門市購物。市民在新冠肺炎疫情下減少外出，令網購成為主流，而平台的營業額也因此增加。林淑怡指，交易平台在疫情初期生意雖未有增長，但在 5 月的營業額比去年同期大增 4 倍。她又指，疫情下航班減少雖令物流成本大增，但客人認為在外國買酒較便宜，因而願意購買。

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