  • 35°C
香港時間 : 2020723日 (四) 16:46
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市營商】疫情無阻港人品酒　葡萄酒交易平台引入網購・大數據營業額生意升4倍

數碼轉型 13:22 2020/07/23

分享：

香港品酒文化盛行，當中葡萄酒更成為不少人的選擇，但葡萄酒種類繁多，而且價格浮動，要找到一枝「平酒」並不容易。有本地的酒交易平台就為客人提供一站式服務，由尋找葡萄酒、比較價錢、跨國買貨，甚至提供倉存服務。平台生意在新冠肺炎疫情爆發初期雖然較差，但在 5 月出現「反彈」，營業額比去年同期大增 4 倍。

葡萄酒市場規模大 發展一站式交易平台

酒世界交易平台（WineWorld Xplorer；WWX）在 2017 年成立，平台讓全球買賣方自由交易，用戶可隨時在平台上查閱超過 2 萬款葡萄酒的價格、貨量及貨源。創辨人林淑怡（Mariana）表示，葡萄酒的市場規模比波鞋市場大 5 倍，有發展潛力。

【相關文章】只釀Lager破行規 港產手工啤：創業應發揮匠人精神

酒世界交易平台創辨人林淑怡 (Mariana)

【相關文章】本地青年釀手工Gin酒「無名氏」逆市體現香港精神

交易平台除了為客人提供葡萄酒買賣，背後亦加入不少科技元素。林淑怡指平台運用大數據技術，分析各種葡萄酒的歷史價格走勢，為客戶提供指標參考。她希望未來能夠利用這些數據應用在推算酒價走勢，同時亦透過數據反映葡萄酒的回報，為客人進行酒類投資。該公司最近更入選香港貿易發展局「創業快綫 2020」初創比賽。

疫情無阻需求 營業額大升4倍

除了發展網上交易平台，林淑怡認為一間公司除了網店，亦需設立實體門市，這樣才能互補不足，因此她在西環開設實體店，讓顧客可即時在門市購物。市民在新冠肺炎疫情下減少外出，令網購成為主流，而平台的營業額也因此增加。林淑怡指，交易平台在疫情初期生意雖未有增長，但在 5 月的營業額比去年同期大增 4 倍。她又指，疫情下航班減少雖令物流成本大增，但客人認為在外國買酒較便宜，因而願意購買。

【相關文章】本地首間蒸餾Gin酒廠 客人親自體驗釀造過程

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【疫市營商】無懼疫情夏天「雙淡市」元朗老字號蛇舖轉賣藥膳湯水
2020/06/26
【疫市營商】無懼疫情夏天「雙淡市」元朗老字號蛇舖轉賣藥膳湯水
【保就業計劃】工廠自動化僱員變少　本地手工啤廠：租金水電補貼更實際
2020/07/03
【保就業計劃】工廠自動化僱員變少　本地手工啤廠：租金水電補貼更實際
商業營銷 電子商貿 疫情 網上購物 創新科技及應用 創業 網購平台 葡萄酒 大數據

下一篇文章

【香港FinTech】WeLab Bank 推無卡號 Debit Card
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹