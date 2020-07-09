【快閃發售】百佳分店有現貨賣啦 !屈臣氏Level 3港產口罩 售$109/30個

今日除 LOGON 發售多款日本口罩外(按此瀏覽詳情) ，另一焦點就是部分百佳和 Fusion 等門市，有屈臣氏 Level 3 香港製造口罩賣!

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

由今早開始，有多名網民在多個 FB 群組上報料，指在百佳和 Fusion 等門市，有屈臣氏 Level 3 香港製造口罩賣，每盒售價為 $119.9，易賞錢會員為 $109.9，有 30 個獨立包裝口罩。屈臣氏 Level 3 香港製造口罩的規格可按此瀏覽詳情。

網民指，在今早開始在包括沙田、v walk、禮頓道和樂華等百佳/Fusion 門市，有售屈臣氏 Level 3 口罩，部分分店更是下午 2 時才到貨。照以往經驗，由於各百佳分店的口罩返貨時間不一，到貨數量有別，亦不是全線分店會返貨，如果大家想購買口罩的話，建議先致電店方查詢，或在附近先去查看有否到貨，以免撲空。

【其他內容】 【透氣高防】 家港五層納米口罩限時減價! 獨立包裝售 $100/30個 附購買詳情

▲ 各百佳分店有屈臣氏Level 3口罩賣(網民圖片)

【其他內容】【附購買詳情】HK-M 再推 3E 99% Level 2 港產口罩優惠! 平均每盒$75/50個

▲ 各百佳分店有屈臣氏Level 3口罩賣(網民圖片)

【其他內容】 【附購買方法】史上最平港產 Level 3 口罩! TruCare Level 3 口罩現貨售 $110/50個

▲ 各百佳分店有屈臣氏Level 3口罩賣(網民圖片)

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l