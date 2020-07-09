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【記者直擊】今日LOGON 各店日本口罩大貨到! 日本製超口體口罩售 $129盒/30個

行內熱話 12:36 2020/07/09

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今日 LOGON 一開店就有用戶帶來驚喜，店方在沒有預先通知下，在全港各分店發售多款日本口罩，當中有日製超口體口罩。

  【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報  【即日不斷更新】

記者 12 時多到太古城 LOGON 分店直擊，發現有多款日本口罩賣，包括日本製的超口體口罩、EASE Mask 和多款卡通口罩。

當中超口體口罩立體最抵，盒裝售 $129/30個 (尺寸各店不同)，每人限買 2 盒。包裝 $38/5個，沒有限買。卡通口罩售 $45 包，EASE Mask 口罩$38包/7個。記者離開 (中午12:30) 時店內仍有貨，而且店員又會補新貨。其他 LOGON 分店亦售賣類似口罩，希望大家都可以買到，祝好運。

【其他內容】  【透氣高防】 家港五層納米口罩限時減價! 獨立包裝售 $100/30個 附購買詳情

今日LOGON 各店大貨到

 【其他內容】【附購買詳情】HK-M 再推 3E 99% Level 2 港產口罩優惠! 平均每盒$75/50個

日本製超口體口罩

【其他內容】 【附購買方法】史上最平港產 Level 3 口罩! TruCare Level 3 口罩現貨售 $110/50個

日本製超口體口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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