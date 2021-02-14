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【SME學堂】羽絨變潮物售價7000元仍熱賣！Canada Goose以電貿反攻疫市

商管策略 14:37 2021/02/14

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說到羽絨品牌，不得不提 Canada Goose。品牌進軍亞洲市場多時，雖然羽絨索價數千甚至過萬元，但在時尚界非常受歡迎。羽絨講求功能，但 Canada Goose 就將羽絨變成「潮物」，原來品牌主要以堅持加拿大製造，毋須花大錢邀請明星代言，仍吸引高收入消費者購買。

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Canada Goose 由 Sam Tickle 於 1975 年成立，初期以功能性的戶外服飾起家。到第三代接班人 Dani Reiss 接手時，才專注製作羽絨，逐步奠定品牌在羽絨零售龍頭的地位。

品牌的羽絨售價至少過千元，但 Dani Reiss 認為，歐洲和亞洲的客人，非常在意產品的生產地，尤其是售價高的商品。當很多公司都將生產線設在外地時，Canada Goose 眼見加拿大的人力成本高企，仍然堅持由材料、設計、剪裁到生產都在加拿大完成。這樣反而讓自家產品有品質保證，消費者也願意以高價購買產品。

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品牌的羽絨售價至少過千元

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除了堅持本土製作，Canada Goose 並沒有邀請明星代言，反而在市場上進行品牌推廣。《福布斯》報道，公司提供羽絨在嚴寒的地方下工作的人士，例如夜店的保安、酒店的門僮等，透過這些小角色從而影響經常出入這些地方的高端消費者。

Canada Goose 早前公布業績，截至去年 12 月 27 日為止的 3 個月內，營業額增加 4.8% 至 4.74 億加元（約港幣 28.94 億元）。新冠肺炎疫情期間帶動品牌全球電子商貿收入上升至 39.3%，而 Canada Goose 在中國銷售則大增 41.7% 。

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Photo：Canada Goose

撰文 : 廖淑瑩

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