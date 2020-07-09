【附商店名單】Medicom 公布授權全港認可零售點 購買口罩更安心

由於早前有政府購買懷疑假 Medicom 口罩，因此香港 Medicom 特別提供聲明和有售口罩的認可零售點，方便買家。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

▲ Medicom 對正貨口罩的聲明

香港 Medicom 表示，為了維護各消費者的利益，廠方建議所有客戶通過授權認可渠道購買 Medicom產品，認可零售點如下。

【其他內容】 【透氣高防】 家港五層納米口罩限時減價! 獨立包裝售 $100/30個 附購買詳情

【其他內容】【附購買詳情】HK-M 再推 3E 99% Level 2 港產口罩優惠! 平均每盒$75/50個

【其他內容】 【附購買方法】史上最平港產 Level 3 口罩! TruCare Level 3 口罩現貨售 $110/50個

【門市有現貨】同舟 Level2 口罩變相減價! 平均售$100盒/50個

【香港口罩】SOSo Mask 將預售 七彩繽紛/極光/杏+橙口罩 售$50盒起

【到貨注意】港產理的口罩大貨到!? Level 3 50 個裝藥房賣 $140 起

【附購買連結】Good Mask 99 Level 3獨立裝彩虹口罩減價至 $108 盒 今日開售

港牌HK KNG 櫻花粉紅口罩 BFE/PFE>95% 全獨立包裝售 $50/30個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l