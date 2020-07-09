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【香港口罩】SOSo Mask 將預售 七彩繽紛/極光/杏+橙口罩 售$50盒起

行內熱話 02:00 2020/07/09

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港產口罩廠 SOSo Mask 推出彩虹口罩系列，廣受用戶歡迎。但廠方較少採用網上的方式發售口罩，今次廠方宣布，將讓用戶網購口罩。 

  【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報  【即日不斷更新】

 SOSo Mask 表示，將提供 Google Form，讓買家訂購廠方最新款的口罩，包括: 七彩繽紛口罩、極光口罩和杏+橙口罩。詳情如下:

1)  繽紛口罩 （$50 盒，獨立包裝，15片，最少買2盒，最多20盒）
2）極光口罩   ($50 盒，獨立包裝，15片，最少買2盒，最多20盒）
3）杏+橙口罩（$100盒，鋁片5個一包，30片，一買要買5盒）

【其他內容】【附購買詳情】HK-M 再推 3E 99% Level 2 港產口罩優惠! 平均每盒$75/50個

SOSo mask 繽紛口罩

口罩訂購詳情

購買方式：全部全數收訂
貨期：14天至千日內
取貨地點 ：日後公布
截止時間￼： 公布起計 72小時
Google Form 連結 (廠方暫未提供)

SOSo mask 極光口罩 

【其他內容】  【透氣高防】 家港五層納米口罩限時減價! 獨立包裝售 $100/30個 附購買詳情

【其他內容】 【附購買方法】史上最平港產 Level 3 口罩! TruCare Level 3 口罩現貨售 $110/50個

SOSomask杏+橙口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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