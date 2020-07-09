【香港口罩】SOSo Mask 將預售 七彩繽紛/極光/杏+橙口罩 售$50盒起

港產口罩廠 SOSo Mask 推出彩虹口罩系列，廣受用戶歡迎。但廠方較少採用網上的方式發售口罩，今次廠方宣布，將讓用戶網購口罩。

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SOSo Mask 表示，將提供 Google Form，讓買家訂購廠方最新款的口罩，包括: 七彩繽紛口罩、極光口罩和杏+橙口罩。詳情如下:

1) 繽紛口罩 （$50 盒，獨立包裝，15片，最少買2盒，最多20盒）

2）極光口罩 ($50 盒，獨立包裝，15片，最少買2盒，最多20盒）

3）杏+橙口罩（$100盒，鋁片5個一包，30片，一買要買5盒）

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▲ SOSo mask 繽紛口罩

口罩訂購詳情

購買方式：全部全數收訂

貨期：14天至千日內

取貨地點 ：日後公布

截止時間￼： 公布起計 72小時

Google Form 連結 (廠方暫未提供)

▲ SOSo mask 極光口罩

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▲ SOSomask杏+橙口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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