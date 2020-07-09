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【再次挫敗】中國手機印度巿場節節敗退？LG 銷量暴增 10 倍

行內熱話 01:07 2020/07/09

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中印的邊境衝突導致雙方關係緊張，在印度反華情緒仍然高漲，網絡上出現抵制中國製產品的聲音。在手機巿場方面，中國品牌如小米、Vivo 等亦很可能被波及，據南韓財經媒體 BusinessKorea 報道，南韓企業如 LG、Samsung 都在把握時機，消息指 LG 智能手機在過去兩個月，在印度的銷售暴增 10 倍。

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印度排名前 5 的智能手機品牌中，有四個包括小米、vivo、OPPO、Realme，都是中國品牌。LG 則由去年開始，才開始著力印度市場。乘今次中印衝突，LG 下半年將會在印度一口氣推出 6 款手機，從平價到高階機種都有。

至於 Samsung 曾經是印度手機中，銷量名列第一，但在 2017 年被小米取代，隨後又被中國的 Vivo 超越。分析預期 Samsung 有望回升第二位。至於電視巿場方面，Samsung 亦希望增大印度巿場的佔有率和利潤。目前印度電視市場，分別有 LG、Samsung、小米、TCL 和 Sony等，競爭非常激烈。

BusinessKorea 認為，在印度巿場上，中國智能手機正在節節敗退，尤其是印度政府宣布禁用 59 個中國應用程式（app）之後，情勢更為險峻。

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撰文 : 何兆洋

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