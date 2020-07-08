【到貨注意】萬寧都有得賣啦! Protector 中童口罩售 $89.9/30個

香港著名口罩品牌 Protector 的口罩大量到貨，相信不少人買了有幾盒，不過中童小童版就十分罕見，甚至有炒價出現。早前 Protector 香港官方網站正式開售中童和小童口罩 (按此瀏覽詳情)，剛剛有消息指 Protector 中童口罩亦在部分萬寧門市發售。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

有網民在 FB 群組報料，指不少萬寧分店有 Protector 中童口罩賣，一盒 30 個非獨立包裝口罩(尺寸為 14.5x9cm)，售價為 $89.9。網民表示，包括:綠楊新村、大圍金禧和馬鞍山恒安等等。相信其他分店或會陸續到貨，想買的用戶要注意了。

【其他內容】【附購買詳情】HK-M 再推 3E 99% Level 2 港產口罩優惠! 平均每盒$75/50個

▲ Protector 中童口罩萬寧有售(網民圖片)

【其他內容】 【透氣高防】 家港五層納米口罩限時減價! 獨立包裝售 $100/30個 附購買詳情

【其他內容】 【附購買方法】史上最平港產 Level 3 口罩! TruCare Level 3 口罩現貨售 $110/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l